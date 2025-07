Antiga estação de rádio da Varig é restaurada e vira Casa TRI na Fecomércio-RS

Uma das marcas mais carismáticas entre os gaúchos - e é possível dizer entre algumas gerações de brasileiros -, mesmo após ter saído dos céus, vai ser rememorada de um jeito muito especial. Um casarão na mega área onde fica a sede da Fecomércio-RS, que foi Estação de Radiotelegrafia da antiga Varig, foi restaurado para virar a Casa TRI.

A estrutura, completamente reformada e que chegou a ser ainda mais danificada em 2024 nas cheias que inundaram a região, será espaço de convivência e eventos do sistema. O nome Casa TRI foi escolhido após votação entre os funcionários e é referência à expressão dos gaúchos.

A restauração e montagem da Casa TRI integra os festejos dos 80 anos do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP. O espaço vai ser inagurado esta semana.



Segundo a federação, foi feita uma "pesquisa histórica e diagnóstico arqueológico, com acompanhamento do IPHAN", que apontou que a construção de dois andares foi, entre as décadas de 1950 e 1990, a Estação Rádio Base, onde ficavam os equipamentos, com antenas e radiocomunicação. "Era essencial para a segurança e orientação das aeronaves", comenta a entidade.

Mensagens de voo, coordenadas de navegação e alertas meteorológicos, eram emitidas pela estação. "Era um ponto vital para as operações, uma das mais avançadas da região na época, chegando inclusive e ser emprestada para o aeroporto quando a estação de lá entrava em pane", amplia a entidade.



Na restauração, foram mantidos detalhes originais, para "manter a memória viva", com adaptações ao novo uso. O presidente do Sistema, Luiz Carlos Bohn, é um entusiasta do projeto e da restauração.

"Este local, ao mesmo tempo que consiste em um ambiente de convivência para os integrantes do Sistema, também preserva uma importante parte da história do Estado e do país. Buscamos manter a memória e valorizar a cultura, porque acreditamos que não podemos construir um futuro promissor sem olhar para as grandes conquistas e feitos do passado”, valoriza Bohn.