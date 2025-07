Gaúcha Engefitas estreia no varejo e vai brigar com gigantes do setor

Uma marca gaúcha, com produção em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), foi a campo (mercado) para brigar com multinacionais gigantes do segmento, como 3M e Saint Gobain. Isso mesmo. A Engefitas, que, como o nome dá a pista, fabrica fitas adesivas, decidiu a ampliar a atuação hoje concentrada em clientes industriais para se apresentar ao consumidor final, explica o CEO da empresa familiar, Gustavo Guazzelli Camejo.

"Já temos pedidos de umas 30 lojas da Região Metropolitana. São ainda de pequeno porte, mas decidimos começar pelos menores para testar os produtos e analisar a aceitação", explica Camejo. "Quando nos sentirmos preparados, vamos oferecer aos grandes players, como rede Tumelero, Cassol e Zaffari", lista o CEO do negócio, aberto em 1995 pela família. "Nunca tivemos nossos rolos em lojas. Sempre vendemos via televendas para indústrias de todo o Brasil", explica o empreendedor, que tem 40% das vendas no Estado, 20% nos demais estados do Sule o restante em outras regiões do País.

Com aposta em novo mercado e mais abastecimento de itens para dimensões de grandes operações, com clientes como Tramontina, Refrimate, construtora Melnick e Dufrio, Camejo espera ter faturamento bruto de R$ 24 milhões em 2025. Na expansão e busca de diversificação de segmentos e consumidores, a empresa investiu R$ 500 mil em novos equipamentos na sede com 4 mil metros quadrados no distrito industrial da cidade vizinha a Porto Alegre. São 40 funcionários no parque produtivo. Parte do reforço industrial, servirá para preparar o suprimento de itens para o varejo, principalmente em 2026. A meta é chegar a 5 mil pontos de venda em cinco anos, entre lojas físicas e marketplaces, diz o CEO.



A Engefitas tem algumas virtudes que podem credenciá-la na relação e busca de novos clientes, leia-se, pontos de venda, entre redes de supermercado e outros segmentos que vendem fitas adesivas. A marca informa que está entre as seis maiores de fitas dupla face do Brasil. Hoje está em todas as regiões, atendendo construção civil, indústria moveleira, automotiva e de refrigeração. "Não vendemos a qualquer custo, queremos ser uma solução real para o cliente”, ressalta Camejo. A linha de produtos para o varejo segue "inovação e sustentabilidade, com embalagens adaptadas ao consumidor final. Também haverá produtos para construção civil, detalha ele.