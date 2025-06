 A Confeitaria Maranghello já está com loja nova em Porto Alegre. Depois de fechar uma das unidades no bairro Menino Deus, perto do Praia de Belas Shopping - o local terá empreendimento da ABF Developments -, a marca abriu ponto no Centro Histórico, na Praça da Alfândega com rua dos Andradas, ex-Subway. "Este ponto na rua dos Andradas foi oportunidade que surgiu. O Centro Histórico sempre foi um local importante para mim. Meu pai tinha banca no Mercado Público", conta a fundadora da confeitaria, Elena Maranghello. "A clientela é bem legal, muitos que frequentam a loja no Shopping Total moram no Centro", diz ela. "O Centro fez parte da minha história e sonhava em voltar", descreve Elena, cujo pai, Os donos do novo ponto, já detectam perfil de demanda. Além de doces, salgados e até quentão (bebida para frio), o público busca comidinhas para almoço e lanche no local de trabalho. Também pedimos para eventos em empresas começa a entrar na filial. "Nem divulgamos, foi muito boca a boca", comemora Elena. A Maranghello tem cerca de 70 pessoas em toda a operação. "Queremos resgatar a tradição de tomar chá no Centro. O espaço da loja vai ficar pequeno. Já estamos vendo para instalar um parklet, com mesas na área externa", adianta a proprietária.

 Não é nenhum shopping center gaúcho mais badalado. A marca italiana de luxo Prada terá modelos da coleção Verão 2025 (europeu), estação de 2025-2026 no Brasil, com venda exclusiva em uma loja centenária da Serra Gaúcha. A Magnabosco, de Caxias do Sul, terá dois dias de venda de modelos da Prada. O CEO da varejista, Pedro Horn Sehbe, diz que as consumidoras vão encontrar amanhã e quarta-feira "clássicos da marca, modelos novos, coleção em ráfia, sapatos e coleção especial e exclusiva do Montone". "Estamos consolidando Caxias do Sul no circuito global de alta moda", avisa o CEO da varejista. Não é novidade a Magnabosco despontar nesse circuito. Outras marcas de luxo já desfilaram e tiveram itens de alto valor em parcerias exclusivas, com lançamentos simultâneos até mesmo com as operações na Europa, como Dolce & Gabbana. Mas já tiveram eventos Saint Laurent, Versace e Ferragamo. "A novidade agora é que vai ser em formato inédito de pop-up", anima-se Sehbe, terceira geração da varejista que chegou a 110 anos em 2025. Serão dois O evento de dois dias reforça o posicionamento de Caxias do Sul como polo de referência em consumo qualificado e conecta a cidade ao circuito global da moda de alto luxo. A ativação também reafirma o compromisso da Magnabosco com curadoria, inovação e experiências, que projetam e prestigiam a cidade e a região. "Trazer a Prada à nossa terra é abrir mais um canal para que a gente dialogue com o mundo — e que o mundo conheça, por esse gesto, a força de nossa região”, completa o varejista, citando que a marca italiana figura entre as seis mais valiosas do mundo, acima de 5,6 bilhões de euros, com alta de 13% na receita no primeiro trimestre. A lojista da Serra tem alta de 11% na receita líquida até maio em 2025.