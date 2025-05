Restinga vai ganhar novo shopping em 2026

O bairro mais populoso de Porto Alegre, segundo o Censo de 2022, vai ganhar um novo shopping center. Se der tudo certo nos planos dos empreendedores, será o segundo da Restinga, que fica no Extremo-Sul da Capital. O Origem Open Mall, como já aparece em vídeo sobre o futuro complexo, está previsto para ficar pronto até o fim de 2026 em área na avenida João Antônio da Silveira.

Os empreendedores vão ainda encaminhar o projeto para análise da prefeitura e apostam em seis meses de tramitação, informam à coluna Minuto Varejo. "A ideia é começar a construção até o fim deste ano, mas tem toda a análise e liberação do projeto", comenta Luigi Antonio Gerace, presidente da Luagge Imóveis, que fará a locação dos espaços e a gestão do Origem Open Mall. Vídeo mostra os atributos do complexo para a região, prometendo levar novidades no mix e no conceito. Ainda não é mostrado como vai ser visualmente. Gerace explica que o desenvolvimento do conceito e dos projetos arquitetônico estão sendo feitos.

A JRFG Empreendimentos, cujos donos têm imóveis e atuam no mercado imobiliário na região, é a dona do terreno e está à frente do projeto com a Luagge, conta o presidente da imobiliária, à coluna. O valor do investimento ainda não foi informado. A previsão é gerar 100 empregos diretos, nas operações, e 300 vagas nas obras de implantação, diz o empresário do ramo de locações.

Pela localização, na esquina da João Antônio da Silveira com a rua Capitão Pedroso, o novo mall fica próximo do primeiro shopping que abriu no bairro, o Center Kan, em 2022, que é ligado à rede de supermercados Kan, que atua no bairro e na Hípica, que fica na vizinhança. "Vai ser um shopping aberto, semelhante a outlets do mercado dos Estados Unidos", conceitua Gerace.

Na Capital, há empreendimentos nesta pegada, como o Boulevard Laçador, na Zona Norte, o Viva Open Mall, perto do Iguatemi, e o Pátio Guadix, também na Zona Sul, que estreou em 2023. O projeto está sendo desenvolvido para dar entrada na prefeitura e obter os licenciamentos. O terreno tem 5 mil metros quadrados e um formato de triângulo. É uma das poucas áreas disponíveis nessa dimensão no bairro e em meio à concentração imobiliária.

A Restinga tem mais de 62 mil moradores, segundo o Censo de 2022, quase 5% da população porto-alegrense. O Origem vai ter supermercados, academia, lojas, restaurantes, farmácia, tabacaria, cafeteria, lotérica e áreas de eventos e lazer, lista o presidente da Luagge. "Já estamos negociando com alguns supermercados", adianta o presidente da imobiliária. "O shopping chegará para marcar uma nova fase na Zona Sul, com paisagismo acolhedor, calçadas largas, áreas verdes, estacionamento e infraestrutura pet friendly. Será um polo de encontros, lazer e cultura para a comunidade", valoriza Gerace: "Será um espaço para encontrar amigos. levar o pet e ter um ambiente seguro e bem planejado".