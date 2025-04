Shopping de Porto Alegre atinge 100% de ocupação com hamburgueria famosa em Gravataí

Um dos shopping centers da Zona Norte de Porto Alegre, com foco em gastronomia e lazer, chegou a 100% de ocupação. O ocupante do último espaço desembarcou no Boulevard Laçador com fome de "conquistar o coração da Capital", avisam os donos da Joe Hamburgueria, nativa de Gravataí, terra da fábrica de automóveis da General Motors.

A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que o complexo prepara expansão física, após adquirir uma área de 3,5 mil metros quadrados em leilão em 2023. Em 2024, estavam sendo feitos estudos sobre a ampliação para depois dar início à tramitação na prefeitura.

As outras 12 marcas no mix são 111 Bistrô & Café, Cantina Pastaciutta, Cara de Mau, Di Paolo, Expresso Di Paolo, Gianluca Zaffari, Gran Churros Gourmet, Wow Pop, Madero, Mcdonald’s, Vitiaceri e Zaandam.

Joe Hamburgueria é a 13ª operação do Boulevard Laçador e montou ambiente com ar mais rústico JOE HAMBURGUERIA/DIVULGAÇÃO/JC

A atração que completa as opções de fast-food vem com moral. Tem destaque na cidade de origem e já figurou entre as 30 melhores hamburguerias do Brasil.



A casa já está operando desde março no complexo, que tem um perfil mais ligado à gastronomia e lazer - o avião Douglas DC-3, ex-Varig, estacionado no jardim já é um clássico. A marca entrou embalada pelo ritmo na unidade de Gravataí, onde vende 10 mil lanches por mês. A marca foi fundada em 2019, estreando apenas com delivery. Em 2021, abriu loja física.



No cardápio, estão cheeseburger, cheesesalada e cheesebacon e hambúrgueres. O mais famoso é Provoleta, com queijo provolone empanado, cebola caramelizada e bacon triturado. A sobremesa mais pedida é a Joy, com cookie artesanal recheado com Nutella, sorvete de creme e calda quente de chocolate meio amargo.