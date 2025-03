Tendências de 2025 já estão em prática no comércio

O salão de atos do campus 2 da Feevale lotou para ver a palestra de Fabiano Zortéa, coordenador de varejo do Sebrae-RS e curador técnico da comitiva gaúcha que vai à NRF, em sessão organizada pela Federação Varejista do RS e CDL local. Com mais de 15 anos acompanhando as edições do evento e também as evoluções do varejo norte-americana, Zortéa se preocupou em criar pontes, unindo as novidades de Nova York e as demandas dos varejistas no Rio Grande do Sul. "A NRF de 2025 focou muito em soluções para fazer o básico bem feito. Mesmo a IA (Inteligência Artificial) veio mais aplicada, para elevar a eficiência dos negócios", destacou o coordenador de varejo do Sebrae-RS. Zortéa mostrou cenários sobre impactos da IA, adoção e ainda a necessidade de as gerações serem consideradas em todas as suas nuances, desde as mais jovem aos "prateados", como se convencionou chamar os mais velhos, cada vez mais numerosos. Atenção às equipes de venda foi ponto que recebeu dose de alerta. "Eles são o coração da loja", resumiu Zortéa. Em um cenário de transformações aceleradas no varejo global, a Federação Varejista do Rio Grande do Sul e a CDL Novo Hamburgo reuniram os profissionais do comércio para assistir à palestra "O que vi na NRF e preciso te contar", na noite de 26 de março, na Universidade Feevale. A iniciativa reuniu especialistas e lideranças para debater tendências e aprendizados da NRF 2025, maior feira de varejo do mundo, com foco na aplicação prática desses insights na realidade local.

Marcos Carbone, vice-presidente da Federação Varejista do RS e presidente da CDL Metropolitana, abriu os trabalhos destacando a importância estratégica do encontro: "Este não é apenas um espaço de conhecimento, mas um farol para guiar nosso setor frente aos desafios e oportunidades do futuro", reflete. Zortéa compartilhou também experiências da imersão em Nova York, incluindo visitas técnicas a empresas inovadoras e palestras sobre IA - tecnologia já considerada indispensável para otimizar processos e personalizar experiências. Leonardo Lessa, presidente da CDL Novo Hamburgo, reforçou o compromisso da entidade em capacitar, conectar e simplificar a jornada do empreendedor, citando a comitiva de 50 empresários gaúchos que participou da NRF e os cases práticos apresentados por convidadas, aplicáveis em 2024 e 2025.

Cases gaúchos trouxeram perspectivas inspiradoras. Mariana Milani, sócia da Devorata e que esteve na NRF, citou como crises recentes impulsionaram a reinvenção da empresa usando conexões emocionais com os clientes. A F4 Acessórios, que completará 20 anos em 2025, destacou a importância de valorizar a experiência física em meio à concorrência online, criando motivos para atrair clientes às lojas, seguindo exemplos de marcas dos Estados Unidos.