Feira Incomum vende produtos de empreendedoras no Iguatemi

"Eu vendo produtos do Nordeste", avisa Marlene Alves, que faz parte da feira do Projeto Incomum, que vai até este domingo (23) no primeiro piso do Iguatemi Porto Alegre. Marlene, sua marca Bolo de Rolo e mais nove operações diversas estão na mostra que oferece principalmente produtos de produção artesanal.

Depois do Iguatemi, o projeto já tem agendado a presença no I Fashion Outlet Novo Hamburgo, também do grupo Iguatemi.

Tem ainda joias em prata e semijoias de design e fabricação gaúchas em ouro e prata, bolsas artesanais, colares de corda, brinquedos lúdicos, velas e aromatizadores de ambientes, acessórios e itens para chimarrão e matcha, mantas, produtos esotéricos e mantas para decoração.

Charles Moura, que coordena o projeto, explica que a ideia é levar pequenos empreendedores para dentro de complexos, como shopping centers, onde estão grandes marcas ou operações já com alcance mais comercial. "Cerca de 90% são artesanais, desde montagem, à alimentação", descreve Moura.

Marlene, há 15 anos em Porto Alegre, vende os itens oriundos da culinária, principalmente doces, pernambucana, pelos canais digitais, mas já decidiu abrir uma loja física no Centro Histórico, perto da Usina do Gasômetro.

Participam da edição da Feira Incomum (perfis no Instagram):

@boloderolopoa

@lisibaldino

@hope_acessoriosemcorda

@usevandaprata

@use.laviejoias

@criancabrincaloja

@sunem_aromas

@usinadomatche

@agapeacessorios

@divinalua

@moonhomebr

@feiraincomum