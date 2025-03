POAFW a Trend Sul: como a moda mobiliza Porto Alegre

Porto Alegre está na moda, literalmente. Não que não estivesse até hoje, mas duas iniciativas com diferentes propósitos, promotores e engajamento reforçam o olhar sobre o segmento, que, fora a alimentação, é o que mais sustenta o consumo ao envolver todas as gerações. As duas iniciativas são o POA Fashion Week (POAFW) e o Trend Sul 2025.

Esta semana entra em cena o POAFW, desta terça-feira (25) a quinta-feira (27), na mega área de 2 mil metros quadrados montada pelo shopping Iguatemi, com passarela de desfiles, salas de talks e mostra de moda, no primeiro piso do empreendimento - acesso ao lado da megaloja da Renner -, e que promete “agitar” o complexo, avisa a gerente-geral, Nailê Santos.

“O POAFW consolida cada vez mais o posicionamento de que o Iguatemi é o maior lançador de moda no Sul do País. Vai ser uma semana de muito agito e oportunidade de muitas vendas para nossos lojistas”, aposta Nailê.

O POAFW tem direção de Paulo Borges, presidente do Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa (Inmode) e fundador do SPFW. Além dos desfiles de dezenas de lojas do mix do Iguatemi, dois nomes do circutio SPFW estarão na passarela da Capital: Lino Villaventura e Luiz Cláudio.

A exposição “As Joias da Rainha”, com a trajetória da primeira editorialista de moda brasileira, Regina Guerreiro, é uma das atrações no palco do megaevento.

ACPA lançou o Trend Sul em evento que lotou salão do Palácio do Comércio, na Capital PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

“O Trend Sul vai ser o maior evento do Sul do Brasil”, convoca Elaine Deboni, vice-presidente de Micro e Pequenas Empresas da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). A iniciativa foi abraçada pela associação comercial e pretende turbinar a cadeia da moda, fabricação, designers e varejo.

“Nossa indústria é forte, mas é isolada. Vamos trabalhar juntos”, reforça Elaine.

No lançamento em 19 de março, no Palácio do Comércio, foi detalhado o evento, que será no Parque Harmonia, na orla da Capital, de 27 a 29 de junho. A meta é atrair mais de 80 mil pessoas, entre players e consumidores.

“A ideia é trazer o Brasil para Porto Alegre”, diz Lessandra Fraga, coordenadora do Trend Sul. O Núcleo da Moda (Numoda) é um dos apoiadores. Lessandra explica que o outro foco é atrair a produção regional “para movimentar a economia pós-enchentes”.