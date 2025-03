Cafeteria já opera na antiga Livraria do Globo

Depois de ficar órfão de uma cafeteria, um dos prédios mais emblemáticos ligados à cultura e história voltou a ter operação e com proposta que valoriza os sinais e menagens que povoam o terceiro andar onde está o Memorial da antiga Livraria do Globo e escultura em homenagem a Erico Verissimo. O Café do Prédio chegou no fim de 2024, meses após a Casa Maria ocupar todo o prédio com sua variedade de utilidades domésticas (UDs) e ainda uma seção de livros. Aline Kummel, que tem café em Cachoeirinha, mas dentro de uma empresa, montou a operação. "A ideia foi montar um café mais artesanal, com mais cara de casa, que trouxesse aconchego e acolhimento", conta Aline. "É tudo que o prédio remete, menos comercial", diz a proprietária, que tem planos de promover saraus de poesia e música no local. Um detalhe que já seduz o frequentador: as portas da sacada agora estão abertas. "Vamos colocar mesinha com cadeirinhas para quem quiser se sentar", adianta a irmã de Aline, Carina Kummel, que trabalha no café.