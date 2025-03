Asun tentou comprar seis lojas do Nacional

Por que boa parte dos supermercados Nacional (26 dos 39 ofertados pelo Carrefour) ainda não foi vendida no Rio Grande do Sul, mesmo com muito interesse de redes, desde regionais a locais e com pontos localizados em áreas com muito fluxo e consumidores com renda atrativa? Um dos veteranos supermercadistas do Rio Grande do Sul revela à coluna Minuto Varejo por que não conseguiu comprar seis lojas que gostaria de ter na rede, sétima maior do Estado, segundo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). "O Carrefour quer vender lojas (Nacional), mas quer vender lojas com os funcionários", resume Antônio Ortiz Romacho, presidente do grupo Asun. Romacho conversou com a coluna e detalha melhor o que está em jogo e o que poderia ocorrer para que o grupo ficasse com unidades situadas em Porto Alegre, Região Metropolitana e no Litoral. Até agora, a maior varejista do Brasil, dona da bandeira Nacional, vendeu apenas 13 filiais das 39 gaúchas - 11 para grupo Nicolini (Bagé), uma para o Supermercados Kern e uma para o Supermercados Viezzer (Canoas). Em nota no balanço de 2024, o Carrefour avisou que vai fechar até junho as unidades que não vender. A condição de manter os empregados para comprar os supermercados faz parte de acordo feito com a Federação dos Comerciários do Estado (Fecosul).

Minuto Varejo - O senhor tentou comprar lojas do Nacional?

Antônio Ortiz Romacho -

O Carrefour quer vender lojas, mas quer vender lojas com os funcionários.

MV - O senhor já comprou Nacional no passado...

Romacho - Uma vez ameacei comprar toda a rede deles (em 2016, a rede adquiriu pontos que o norte-americano Walmart, então dono da rede, estava vendendo). Podia estar comprando agora.

MV - Quantas o senhor queria comprar agora?

Romacho - Estava fazendo negócio para seis lojas. A negociação está emperrando porque eles querem que o comprador das lojas fique com os funcionários. Sem rescindir o contrato com os funcionários. A última loja do Nacional que eu comprei, eles rescindiram o contrato com todos os funcionários. Eu recontratei quase todos. Não tem problema.

MV - O senhor faria isso agora?

Romacho - Claro, eu faria isso agora, mas eles não querem rescindir. Querem deixar o contrato seguir normal.

MV - Qual é o risco para quem comprar?

Romacho - O risco é absurdo. Não tem tamanho esse risco. O trabalhista é uma coisa que tu não sabe calcular. Vai que um funcionário subia no gerador. Passou dois anos em cima de um gerador e não ganhava periculosidade. Pronto, é

R$ 1 milhão.

MV - Como a negociação com o Nacional - em Porto Alegre tem muitas lojas indefinidas -, vai impactar a disputa de mercado?

Romacho - O mercado é elástico. Se mexe muito. Abre uma empresa próximo das nossas lojas? O faturamento cai um pouquinho e em seguida ele se ajusta. Esse é o problema do Nacional perdendo clientes. Nosso faturamento aumentando por que o dele está diminuindo. Acredito que se esse empecilho continuar (manutenção dos funcionários), eles vão abandonar as lojas e vão ser obrigados a demitir essas pessoas todas. Nessa falta de funcionários que existe hoje, a gente quer muito os funcionários deles, mas queremos zerados e não do jeito que eles estão oferecendo.