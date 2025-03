No Ponto: Lubianca Arquitetos, Paisagem, Agafarma, Macromix, Stok Center, BarraShoppingSul e ParkShopping

> A Lubianca Arquitetos está à frente dos projetos das livrarias Paisagem dos Bourbon Country (ex-Cultura), Pompeia (São Paulo) e Carlos Gomes, que vai abrir.

> A Mega Feira Agafarma, quinta e sexta-feira, em Gramado, terá 70 marcas da indústria farmacêutica e de beleza. É o principal anual evento da rede, com mais de mil lojas em 245 cidades, entre o Estado e Santa Catarina, e mais de 5 mil empregos.

Fachada do novo Macromix passa a ter cor cinza, quebrando o vermelho que dominava GRUPO UNIDASUL/DIVULGAÇÃO/JC

> Mês de atacarejos: o grupo Unidasul abre na quinta-feira a loja do Macromix, ex- hipermercado Carrefour, em São Leopoldo. O Comercial Zaffari inaugura o primeiro Stok Center no dia 25, em Canoas.

> BarraShoppingSul e ParkShopping fazem de hoje ao dia 16 a Semana do Shopping Lover, na Semana do Consumidor. Clientes do app Multi tem ofertas do Lápis Vermelho.