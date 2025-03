Fórmula da longevidade da Magnabosco: como a loja chegou aos 110 anos?

"Sempre brinco: a Magnabosco tinha uma marca muito velha, falava com as senhorinhas. O cliente da loja estava ficando cada vez mais velho, e a loja estava devagarinho morrendo junto com eles." A descrição foi feita por Pedro Horn Sehbe, CEO da Magnabosco, de Caxias do Sul, sobre uma das varejistas mais longevas do Rio Grande do Sul, durante o décimo episódio do videocast da coluna Minuto Varejo. Mas há uma boa notícia, trazida pelo convidado.

A Magnabosco, que completou 110 anos em 2024, não morreu, segue inovando e chamando atenção até de marcas de luxo internacionais. Uma das ações mais recentes foi criar uma área exclusiva para perfumaria

Sehbe, "o guri" por trás dessa evolução, contou detalhes de menos de uma década no comando da marca. Quarta geração do negócio familiar, Sehbe, publicitário de formação, assumiu o posto de CEO em 2016, a pedido da avó Lourdes. "Era um guri", recorda.

A empresa tem pouco mais de 70 funcionários, e o empresário atribui o desempenho a três fatores: equipe, planejamento e posicionamento. "A loja precisava pertencer ao seu próprio tempo e se manter competitiva", define Sehbe. A seguir, os principais momentos do videocast, que poder sr assistido pelo QR Code aqui na página.

Minuto Varejo - Qual é o segredo para chegar aos 110 anos?

Pedro Horn Sehbe - Sempre brinco: a Magnabosco já tinha uma marca muito velha, ela falava com as senhorinhas. O cliente estava ficando cada vez mais velho, com seus 85, 90 anos. A loja estava devagarinho morrendo junto com eles. Quando entrei, em 2016, a empresa não estava em um momento muito bom, desde percepção de valor de marca a volume de vendas. Precisava de um olhar extremamente cuidadoso e ousado para que ela conseguisse pertencer ao seu próprio tempo e se manter competitiva frente a um mercado em constante transformação e um consumidor cada vez mais exigente, bem informado. As novas gerações também estão vindo com força no consumo. Minha vó me disse que queria que assumisse o desafio. Era bem novo, mas a vontade de transformar com uma equipe certa, com métricas e estratégias bem definidas, um planejamento bem pontuado, assim, nos permitiu fazer esse giro. Tem que ir devagarinho, trazendo as pessoas da equipe. Temos pessoas com 35, 30 anos de empresa. Quando se vê uma estrutura tão tradicional, uma identidade tão forte e com valores familiares, pode-se pensar que deve ser tudo muito quadrado e difícil. Mas tinha uma mentalidade e consciência coletiva de que as mudanças eram necessárias. Todo mundo abraçou a mudança.

MV - O que mudou mais nesse giro?

Sehbe - Varejo e moda é muito sobre autoestima e estar numa cidade pujante como Caxias, com alto PIB per capita e 650 mil habitantes, ofertar uma loja como a nossa faz as pessoas se sentirem valorizadas. A gente reposicionou muito. Viemos de uma commoditização da moda, com o fast fashion desse os anos de 1990, voltado a classes mais baixas e média-baixa. As classes mais altas ficaram um pouco desatendidas. Tivemos a entrada das marcas internacionais no Brasil, que se espalharam pelas principais capitais. Vimos na entradas das grifes, com política comercial de equidade de preços e condições e dissemos: vamos nos posicionar com marcas de desejo, alto valor agregado e percebido, Desafiamos a categoria para entregar algo diferente. Focamos no segmento de luxo e alta renda, mas sem esquecer o consumo democrático, Este foi um dos fatores permitiram triplicar o faturamento nesses anos.

MV - Como convenceram grifes como Dolce&Gabbana e Saint Laurent a lançar coleções?

Sehbe - Foi lançamento concomitante, uma super operação logística. Foi algo natural. A Dolce & Gabbana fez quatro lançamentos até hoje e todos um sucesso. Nossas clientes mais grifadas, que investem em marcas, diziam: "Vai ser a primeira bolsa de luxo que vou poder olhar no guarda-roupa e dizer: 'Essa aqui comprei em Caxias'". Os primeiros a entenderem nossa mudança de rumo e nova proposta de valor foram os fornecedores e fomos despertando interesse de uma Levi's, Columbia etc. Buscamos entender isso e indicavam que nosso trabalho era muito diferente do normal.

MV - Como vocês acertam a loja?

Sehbe - O trabalho de curadoria é encontrar um fio condutor dentro ds jornada de compra ou de passeio dentro do ponto. As marcas têm que se somar em proposta de estilo e faixa de preço. Temos 150 marcas de moda entre feminino, masculino, calçados e infantil e tem mais de 80 querendo entrar no mix, sendo algumas internacionais. Mas temos sempre que cuidar a medida para que a coisa faça sentido. Na gestão e eficiência, temos métrica de tudo. A marca sabe quanto vende. Em um varejo multimarca, a coisa mais comum é botar dinheiro bom em marca ruim. Mapeamos nossa loja como se fosse um shopping center. Sabemos quanto cada marca gera de venda por metro quadrado e usamos umas estes dados para entender aonde podemos extrair mais de uma marca ou entender porque não está funcionando. Algumas são catalisadoras de movimento, de ondas de calor. O consumidor não está chegando em um ponto da loja? Vamos levar uma marca altamente desejada para lá para ver se puxa venda de outras. Essa química é muito empírica, é teste, erro, acerto.

MV - Como é a ação com novos estilistas?

Sehbe - Desenvolvemos projetos com novos estilistas, que são convidados a testar os produtos na loja, para validar conceitos. Academia, universidade e varejo são o início e fim da cadeia. Caxias, como sede de três universidades de moda, tendo a segunda universidade mais antiga do país, que é a UCS, forma muitos estilistas que estão, muitos trabalhando em moda e marcas internacionais, mas muitos ficam aqui e montam seu negócio. Somos parceiros do Feito na Serra Gaúcha, projeto em parceria com o Sebrae. Fazemos desfile de formandos da FSG na loja. Às vezes, o profissional está cheio de vontade de querer vender um super estilo e conceito, mas quem vai coroar a criação é o cliente, não adianta.