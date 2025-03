No Ponto: Stok Center, Via Atacadista, Fecomércio-RS, Feirão no Total e CDL-POA

> Duas bandeiras de atacarejo estão com novas lojas a caminho. A Comercial Zaffari abre a 37ª unidade do Stok Center em 25 de março, em Canoas, a segunda da cidade ao lado de Porto Alegre. Agora o ponto fica no bairro Mato Grande. A loja tem área de venda de 5.120 metros quadrados e total construído de 12 mil metros quadrados. São mais de 300 vagas no estacionamento e 9 mil itens no mix. O grupo Passarela, de Santa Catarina, escolheu a pequena Igrejinha, na região calçadista, para ter unidade de seu Via Atacadista. Vai ser na avenida Ildo Meneghetti. O investimento será de R$ 30 milhões. A unidade terá quase 8 mil metros quadrados de área construída, mais de 250 vagas para veículos e 130 empregos diretos. Serão mais de 10 mil itens à venda. Também terá espaço para lojas complementares ao atacarejo, que já se vê em outras filiais. Segundo o Passarela, as obras começam no segundo semestre, para abertura no primeiro trimestre de 2026.

> A Fecomércio-RS faz em 14 de março a primeira edição do ano do Fecomércio Debate, que terá o governador Eduardo Leite. Em pauta, diálogo sobre as ações de reconstrução, após as enchentes de 2024. O ingresso é R$ 88,00 para o público, que pode fazer inscrição em https://bit.ly/4gYyIo7.

> Shopping Total e FGTAS têm feirão de empregos amanhã, com 10 mil vagas, além da Ação Mulher. A atividade vai das 9h às 16h, na avenida Cristóvão Colombo, 545, prédio 5, na Capital. Empresas podem cadastrar vagas pelo [email protected] ou WhatsApp (51) 98583-3805.

> Indicador de Inadimplência da CDL Porto Alegre, com dados Equifax/Boa Vista, mostra que 77,6% dos consumidores com contas em atraso em dezembro de 2024 eram reincidentes (12 meses até o último mês do ano passado).