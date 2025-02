Paisagem assume área e Book Hall chega ao fim

Teve vida curta o Book Hall, criado há 16 meses como modelo "compartilhado" para povoar o mega espaço deixado pela Livraria Cultura no Bourbon Country, do Grupo Zaffari, em Porto Alegre. A megaloja, que chegou a ser dividida entre seis operações, vai virar a página, abrindo caminho para a nova fase. A Paisagem, rede que nasceu no Rio de Janeiro em 2021 e pertence à maior distribuidora de livros de arte importados do País, assume neste sábado os 1,5 mil metros quadrados de área de venda - chega a 2,2 mil metros quadrados com a retaguarda. No ramo livreiro, a Capital registra expansão, com entrada de marcas de fora. A Travessa, também carioca, deve abrir em julho no vizinho Iguatemi. O sócio-diretor da Paisagem, Aguimério Silva, disse que a cafeteria, que fechou no fim de 2024, volta com a nova fase do espaço e já no sábado. "O Book Hall, com mais marcas, foi um projeto positivo para não deixar o espaço morrer. Fizemos um bom trabalho", avalia Silva.

A Paisagem reforça ainda mais a presença em empreendimentos do Zaffari. A rede já abriu no Moinhos Shopping, na Capital, e no Bourbon São Paulo, na capital paulista. Também terá uma unidade no futuro Bourbon Carlos Gomes, que inaugura até agosto. Silva diz que a intenção é ter 200 mil livros na megaloja. Neste sábado, a oferta e ocupação ainda não estarão completas, pois depende da saída completa dos outros distribuidores. Também a fachada deve mudar mais à frente, para virar apenas Paisagem.

O último capítulo do Book Hall teve críticas de quem está saindo. Também fez emergir o contraste entre redes de fora e nomes locais, de menor porte. O Zaffari comunicou por e-mail para a AJR, dona da livraria Mania de Ler, e Santos, com 20 unidades em diversas cidades. A mensagem avisava que o prazo para esvaziar as prateleiras era esta sexta-feira. O espaço vinha perdendo operações, após fecharem a papelaria Cervo, a Sinopsys e cafeteria.

O fluxo mais baixo de clientes teria influenciado na decisão. "Quando me convidaram para abrir, não sabia que era temporário. Fiz uma loja sob medida e seis meses depois me pedem para sair", lamenta Jonatas Santos, dono da Santos, com venda de livros religiosos. "Faltou respeito", desabafa o livreiro, com lojas inclusive em shoppings do grupo. "Disseram (Zaffari) que a Paisagem fez proposta para assumir tudo", completa. O sócio-diretor da Paisagem disse que teve proposta do grupo para ocupar a área total: "Era um sonho nosso".

Cláudia Valsirene Rosa, da Mania de Ler, conta que as vendas tiveram queda e cobrou mais apoio para promover o espaço. "Não queria sair", diz Cláudia, com livrarias em outros complexos do Zaffari A livreira também comenta que a regra de cada ocupante atuar com editoras diferentes não estava dando certo. "Estava ruim dividir espaço", observa ela. Em nota, o grupo varejista alega que a nova operadora ampliará "as opções para aficionados da boa leitura". "Essa transição beneficiará editoras, leitores e o mercado livreiro, garantindo a continuidade de um espaço icônico para a literatura em Porto Alegre", conclui.