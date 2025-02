No Ponto: Oak's Burritos abre no Viva Open Mall

> O Oak's Burritos abriu a segunda loja em Porto Alegre, agora no Viva Open Mall, no Jardim Europa, perto do Iguatemi. A marca divide espaço com a pizzaria Di Toni e investiu R$ 400 mil na operação. Duas novas unidades foram confirmadas: a segunda em Passo Fundo e outra em Cruz Alta. O cardápio mexicano está em 15 pontos no Estado (12), São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. As franquias mais recentes estrearam em Lajeado, Novo Hamburgo e Passo Fundo.