Hotéis e restaurantes esperam mais movimento em fevereiro

O Liquida Porto Alegre teve reforço este ano de novos entrantes, como segmentos de serviços. A CDL Porto Alegre destaca a estreia ou volta de muitos operadores da hotelaria e alimentação, que entraram na campanha para erguer as vendas de fevereiro, o patinho feio do comércio no ano. A receita é mais baixa que outros meses. "Os clientes estão adorando", diz o dono do Chalé da Praça XV e 360gastrobar, Edemir Simonetti. "É a primeira vez que participamos", cita ele, que espera 10% de alta em vendas com as promoções, com pedido em dobro e preço de um em espumantes, chope e petiscos. "Para movimentar, pois a cidade está ainda vazia", avalia o dono do Chalé. Muitas pessoas buscam a nossa estrutura de lazer", comenta Oscar Schmidt, diretor operacional e novos negócios da Rede Plaza. Fazia anos que a marca não entrava no Liquida. As diárias têm desconto de 15%. O fluxo vem aumentando no mesmo nível, comemora Schmidt.