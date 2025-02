De lavanderia a ótica: franquias focam mercados da Serra gaúcha

Franquias ampliam a presença no mercado gaúcho, com foco na Serra Gaúcha e também públicos mais populares e segmentados. Duas redes acabam de estrear unidades. Uma delas é a Ótica Visão de Todos, que abriu a primeira operação em Caxias do Sul e a segunda no Estado, dentro de meta de ter mais de 40 novas lojas no Brasil este ano. A lavanderia 5àsec, com quase 600 lojas e considerada a maior rede do segmento no País, também mirou a região.

A marca abriu em Gramado uma unidade exclusiva para dar conta da demanda da rede hotelaria e restaurantes, dentro do mercado que mais demanda serviços, ligado ao turismo. É a primeira com este perfil na rede, compactada que harmoniza com arquitetura da região. Somente em Gramado são 200 hotéis, além de restaurantes e outros serviços ligados ao setor que podem utilizar a estrutura.

A Visão de Todos aposta na atratividade do tíquete, um dos mais baixos do País e cashback. Uma das campanhas foca usuários do Cartão de Todos, que gera ainda devolução de valores em empreendimentos credenciados, como a clínica de saúde popular AmorSaúde, a Droga Raia e supermercados do grupo Andreazza, incluindo o atacarejo Vantajão.

"A cada movimentação, independentemente do estabelecimento, os clientes têm cashback garantido", explicam os franqueados na unidade caxiense, Charley Bueno e Núbia Fonseca, que também atuam com operações do Grupo Todos, como duas unidades do AmorSaúde - em Caxias do Sul e Bento Gonçalves.

A ótica, situada na rua Pinheiro Machado, 2548, no Centro das cidade, teve aporte de R$ 400 mil e abriu cinco empregos diretos. "A operação democratiza o acesso a óculos de grau e de sol", valoriza Bueno. Uma armação de óculos de grau custa a partir de R$ 79,99. Já lentes de visão simples, com peças e modelos selecionados, valem menos de R$ 200,00.

Unidade da marca foca atendimento da demanda de hotelaria da região 5ÀSEC/DIVULGAÇÃO/JC

A lavanderia tem capacidade para processar até 2 mil peças por dia, o que equivale à rouparia de 200 quartos de hotel. O empresário Carlos Porsch, que tem outras unidades da marca na região, observa que o modelo busca dar agilidade aos operadores devido ao grande volume. "Identificamos essa oportunidade, que não era suprida por serviços especializados, e com bom custo-benefício e sustentabilidade ambiental", elenca o franqueado.

A operação utiliza também processo a seco. "O pioneirismo desse modelo de atuação e a demanda contribuem para dar visibilidade ao negócio", acredita o prestador. A franquia está preparada para higienizar com tecidos delicados ou especiais, como a camurça, o couro e peles naturais, além de peças com múltiplas cores e composições.