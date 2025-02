Inadimplência bate recorde entre gaúchos, aponta CDL-POA

Juros mais altos, que bateram em 13,25% ao ano (Selic) e podem romper os 14% em março, colocaram o varejo em cautela redobrada para não dizer máxima. Imagina agora que os atrasos de contas e outros compromissos de pessoas físicas alcançam nível histórico, ao menos na série do Indicador de Inadimplência da CDL Porto Alegre (CDL-POA).

O grupo que não mantém em dia crediário e outras dívidas chegou a 33,25% em janeiro entre residentes no Estado, ante 32,57% de dezembro. A alta foi de 0,68 ponto percentual. Na Capital, a taxa passou de 33,33% (mês passado) para 33,95%, mesmo avanço em pontos, mas menor que a taxa pré-enchente de abril de 2024, que foi de 34,34%.

A série, que se baseia em dados da Equifax/Boa Vista, começou em fevereiro de 2022, sob coordenação da assessoria econômica da entidade lojista porto-alegrense. Com a nova condição, a estimativa é que 2,8 milhões de CPFs estejam negativados entre residentes gaúchos e 364,9 mil em Porto Alegre.

O presidente da CDL-POA, Irio Piva, resume o quadro com as "influências", entre elas ainda o "preço" que a economia (e seus atores, como empresas e consumidores) estão pagando pelas elevações do dólar desde o fim de 2024, com a moeda se mantendo acima de R$ 6,00.

"Mesmo com a redução da cotação, ainda temos reflexos da alta, que pressiona a inflação, e os juros altos, fatores determinantes para definir os atrasados", associa Piva.

Outro item que pesou bastante para puxar a taxa de atrasados foi a inclusão de devedores de "uma grande empresa pública" na lista de negativados sob gestão da Equifax. O dirigente diz que não pode revelar o nome da companhia devido ao sigilo de informações.

Nas pessoas jurídicas, a entidade registra o terceiro mês seguido de elevação. No recorte estadual, o indicador saltou de 12,86%, em dezembro, para 13,58%, em janeiro. Em Porto Alegre, também teve alta, saindo de 14,23% para 14,5%. A estimativa é que 195,9 mil CNPJs estejam negativados no Estado e 33,4 mil na Capital.



Para o economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, as elevações podem ser explicadas por dificuldades, como escassez de trabalhadores qualificados (que afetada a produtividade), alta em custos no atacado e nos juros.

"A seca em regiões produtoras adiciona um fator de incerteza ao cenário”, acrescenta Frank, em nota, sugerindo que "planejamento tributário mais estável de impostos e investimentos em reconstrução da infraestrutura e prevenção" podem mitigar danos para empresas.



Para reduzir a população com atrasados, a Serasa informa que fará novo Feirão Limpa Nome online, pelo aplicativo e site da companhia, desta segunda-feira (17) a 26 de fevereiro. A empresa vai repassar até R$ 100,00 para quem pagar dívidas com PIX. Em média, os inadimplentes têm quatro débitos em atraso. No Brasil,são 73,5 milhões de negativados, sendo 3,5 milhões no Rio Grande do Sul.