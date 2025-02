Rede de Ivoti compra filial do Nacional

A placa na entrada da loja avisa que o ponto vai fechar no começo de março, mas é apenas para virar a chave. O Nacional, hoje do grupo francês Carrefour, situado em um dos bairros mais tradicionais de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, vai mudar de dono e bandeira. O Supermercados Kern, com sede em Ivoti, comprou o ponto (comercial) e já assinou a locação do imóvel. Com isso, o número de lojas do Nacional vendidas pelo grupo francês, maior varejista do Brasil e que decidiu se desfazer de uma das redes mais populares entre os gaúchos, chega a 12 no Rio Grande do Sul. No Paraná, as oito ofertadas foram arrematadas pelo grupo Muffato. Das vendidas no Estado, 11 foram arrematadas pelo grupo Nicolini, de Bagé. O Carrefour colocou à venda 47 pontos do Nacional, 39 estão no Rio Grande do Sul. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra da unidade do bairro Hamburgo Velho na semana passada, informa o dono do Kern, Marcus Kern. Além disso, comprador e dono do imóvel (que não é o Carrefour, mas um proprietário da região) oficializaram a nova locação nesta quarta-feira (12). "Fiz negociação bem justa", cita o novo dono do ponto. Aliás, o valor dos aluguéis em outras unidades da bandeira à venda tem sido apontado como uma grande barreira nas negociações com redes interessadas. O Nicolini aguarda ainda o exame do Cade sobre o negócio.

Hoje são 35 funcionários na equipe da unidade de Hamburgo Velho, que vai ser ampliada. "Todos serão recontratados. Apenas quem não quiser ficar vai fazer a rescisão com o Carrefour", adianta o supermercadista, que faturou R$ 106 milhões com quatro unidades - duas em Ivoti, uma em Dois Irmãos e outra em Xangri-Lá, em 2024, ante R$ 86 milhões de 2023. A última loja a ser aberta foi a segunda de Ivoti, que é a maior, com mil metros quadrados. O supermercadista disse à coluna que o ponto loja ficará fechado 60 dias para uma grande transformação. "Será uma loja bem moderna", assegura. Enquanto isso, os empregados vão atuar em outras unidades da rede. Um dos impactos será no tamanho da área de venda, que passará de pouco mais de 600 metros quadrados para 900 metros quadrados. O aporte será de R$ 8 milhões a R$ 9 milhões, revela Kern, à coluna. "Vai mudar toda a configuração, vamos colocar ar-condicionado, self-checkout. Vai ter outra cara", garante o varejista. A rede tem 260 funcionários. Kern também adiantou que deve chegar entre 55 e 60 empregados na nova integrante da rede. "Vamos contratar antes de abrir", projeta ele. A rede tem origem familiar, em loja de secos e molhados aberta pelos pais de Kern no começo dos anos de 1960, em Ivoti. A mudança para supermercado ocorreu no fim dos anos de 1970. O varejista adianta ainda que comprou terreno de 5 mil metros quadrados na sede para montar um novo centro de distribuição (CD). A medida já era preparação para o aumento da família de lojas. "Vou abrindo uma a uma, com os dois pés no chão", define o supermercadista que assumirá o ponto do Nacional.