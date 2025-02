> A Plaenge, com empreendimentos em Porto Alegre e considerada a maior construtora de capital fechado do Brasil, teve alta de 52% no Valor Geral de Vendas (VGV) de lançamentos em 2024, frente a 2023. O VGV somou R$ 4,48 bilhões. O número de lançamentos passou de 20, em 2023, para 34 no ano passado. O volume financeiro chegou a R$ 2,3 bilhões, 73% acima da cifra de 2023. Foram finalizados 23 empreendimentos. Em cinco décadas, a Plaenge ergueu 500 torres.

> A Rede SIM, de postos e lojas de conveniência, terá mais cinco unidades em 2025 no Rio Grande do Sul. O superintendente da rede, Diego Argenta, adiantou, na gravação do videocast da coluna, que serão duas operações novas em Porto Alegre, duas no Norte gaúcho e uma em Santa Maria.