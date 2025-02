Café com Lojistas vai "servir" tendências mostradas na NRF 2025

Quem não conseguiu acompanhar em Nova York mais uma edição da NRF Retail's Big Show, maior evento de inovação não setor no mundo, vai ter oportunidade de ficar por dentro das principais tendências que rolaram na feira. O Sindilojas Porto Alegre colocou no cardápio do primeiro Café com Lojistas do ano justamente a NRF.

No dia 13 (quinta-feira), a pauta abre a temporada de 2025 do Café, um encontro tradicional de ideias para o setor na Capital. "Insights e tendências da NRF 2025: vamos mudar o jogo?" vai ser a palestra de Elifas de Vargas, empresário e cofundador da Agência de Marketing Kreativ, com formação pelo Disney Institute e curador do Rio Innovation Week.

A sessão começa às 8h30min, no auditório do SindilojasPOA (rua dos Andradas, 1234, 9º andar, no Centro Histórico).