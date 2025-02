Supermercadistas gaúchos votam em eleição mais disputada da história da Agas

"Vai ser voto a voto", avisa uma fonte que acompanha de perto a eleição mais disputada da história da principal entidade do setor supermercadista no Rio Grande do Sul. É a segunda vez em mais de 20 anos que a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) tem dois candidatos. A votação abriu às 9h desta terça-feira (4), na sede da Agas, na Zona Norte de Porto Alegre, e vai até as 12h.

Nesta terça-feira, o vencedor já será conhecido. A apuração abre logo após o encerramento da votação. São poucos eleitores que podem participar: 190 dos 720 associados, segundo a entidade. Para ter direito a votar, o associado precisa ter três anos de vínculo e estar em dia com as contribuições.

Hoje 35% dos votantes são de Porto Alegre e Região Metropolitana. Ou seja, a maioria é interior. Mas para votar tem de ir até a sede na Capital.

Estão na disputa o atual presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, que é dono da rede Apolo, com sede na Serra Gaúcha, e o vice-presidente do grupo Peruzzo, da região da Campanha, Lindonor Peruzzo Junior.

Longo está à frente da associação desde 2003. O mandato é de dois anos. É a segunda vez que o atual grupo da Agas tem adversário. Em 2006, Otávio Weiland se candidatou. Mas desta vez é diferente. Peruzzo Junior fazia parte da atual diretoria e decidiu liderar o grupo que entrou na briga pela sucessão.

A chapa dois, da "oposição", vem com o discurso da renovação e indica que teria apoio de segmentos jovens e do pequenas redes.

Longo aposta nas entregas em mais de duas décadas na Agas, como maior "força em todos os níveis governamentais, seja País, Estado ou municípios". Já Peruzzo enfatiza que buscará o fortalecimento e a união da associação, trabalhando com os pequenos e médios supermercadistas.



A coluna apurou que os dois candidatos dividem apoios entre pequenos e jovens supermercadistas. A Agas Jovem foi criada pelo grupo que dirige hoje a entidade e com foco em formar novas lideranças em redes familiares, marca registrada das empresas que atuam no setor.

Longo está há mais de 20 anos no comando. Ele tem apoio de grandes redes, como Companhia Zaffari, Comercial Zaffari, Unidasul, Imec e Asun, que são os maiores do setor no Estado, sem contar o braço do Carrefour.

Recentemente, também foi reeleito como vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Ele ocupa o posto já mais de 10 anos.

No futuro, o presidente da Agas é nome forte para dirigir a associação nacional, uma meta que o dirigente avalia, apurou a coluna Minuto Varejo, após eventual novo mandato na entidade estadual.

O último gaúcho a presidir a Abras foi João Carlos de Oliveira, de 2003 a 2006. Antes Paulo Afonso Feijó, que chegou a ser vice-governador no governo de Yeda Crusius (2007-2010), tinha ocupado o cargo, de 1995-1998.