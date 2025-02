No Ponto: Lojas Lebes, Nostrali, Starbucks e Vinícola Miolo

> A Lojas Lebes fez melhorias no aplicativo (app) para permitir que os clientes abram crediário pela plataforma, além de empréstimos pessoais, que já era liberado. O app Lebes também tem agora reconhecimento facial, para dar "mais segurança e agilidade nas operações", diz a rede. A varejista entrou na onda de ações no litoral e está distribuindo 20 mil chinelos na orla para veranistas.

> O Gruppo Nostrali, de Caxias do Sul e que atua com reconhecimento de cidadania italiana, é um dos vencedores do Top of Business 2025 – Business Leaders Awards, uma das principais do mundo. Pesou na escolha as mais de 20 mil cidadanias reconhecidas e impactos dos processos para as famílias.

> A Starbucks informou que política que exige consumo para permanecer em lojas e usar banheiro não vale no Brasil e é restrita aos Estados Unidos e ao Canadá.

> A Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, vai ter obras ampliação e revitalização. Loja e enoturismo serão na cave da vinícola. As novidades do complexo ficam prontas em agosto.