Arthé conecta chá com música, literatura e arte

O que você gosta de fazer quando está tomando um chá? Ou, antes: qual é o chá que combina mais com uma trilha com Edith Piaf, ou Ella Fitzgerald ou Makeba? As duas possibilidades estão dentro de cada embalagem da Arthé Chás, o nome é uma conexão direta com literatura, música e arte. E a empreendedora que desenvolveu a marca e a seleção de chás, a advogada Luciana Botta largou a carreira de mais de 20 anos no Direito, em Porto Alegre, para por fundo nos segredos, técnica e qualidade de plantas que podem gerar as combinações de chás mais inspiradoras para ouvir música, ler um livro ou apreciara uma peça de arte, de popular a mais erudita. O negócio surgiu em 2022, no pós-pandemia, quando, aliás, muita gente reavaliou carreiras e estilos de vida. Luciana decidiu encarar uma paixão: os chás. Foi atrás de formação, fez cursos em escolas renomadas e experts na área no brasil e América do Sul. Ela acabou fazendo formação de sommelier de chás - sim, não existe apenas sommelier de vinho (exemplo pela proximidade com a produção vitivinícola gaúcha) - e hoje também dá cursos e outras consultorias em torno das folhas, preparo da bebida e como levar o chá para ambientes como hotéis, cafeterias e restaurantes. "Não temos loja física, somente uma loja online e venda pelo WhatsApp. Tenho alguns parceiros que vendem os meus chás, algumas cafeterias, em Porto Alegre, em hotéis também. Entramos em um hotel em Gramado", conta Luciana. A ideia é ampliar a colocação dos chás em mais pontos, como cafeterias.