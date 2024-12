Agas aponta elevação de 6% nas vendas de Natal

Os supermercadistas gaúchos tiveram alta de 6% nas vendas de Natal frente à campanha de 2023, segundo a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). A exemplo do varejo em geral, os últimos dias pré-Natal foram decisivos para melhorar o desempenho, apontou a Agas, em nota avaliando o impacto da data.

"Na véspera de Natal, os consumidores gaúchos visitaram mais vezes os supermercados, ampliando a pesquisa de preços e aproveitando as ofertas de diferentes empresas para a ceia de 2024", avalia a entidade. O Natal este ano mostrou um consumidor "muito atento na busca de oportunidades", concluiu o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. A leitura de Longo foi: "As famílias estavam valorizando muito mais seu dinheiro". "As vendas começaram acentuadas no sábado (21), e a terça-feira (24) foi dos últimos presentes", atesta o dirigente, validando as conclusões de outros segmentos.

Entre itens mais buscados, os supermercadistas registraram panetones e bombons. Este Natal foi dominado pela demanda por panetones recheados, que já vinha despontando até mesmo fora da estação natalina, segundo pesquisa da Scanntech, que analisa plataformas digitais. A Agas apontou alta de até 30% nas vendas do segmento frente a 2023. As promoções teriam impactado a busca do item. Longo indica que este os produtos provocaram "desempenho notável de supermercados situados na região litorânea do Estado".

A venda só não foi boa em setores como carnes, com baixa na comercialização associada aos preços em alta, diz a Agas. "O churrasco do Natal teve muito salsichão, mostrando a atenção do cliente ao preço dos produtos", sublinha Longo. O pagamento do 13º salário puxou vendas no setor. Pelo menos 20% dessa receita extra foi injetada no supermercado. Para a reta final de 2024, a entidade espera a busca de itens típicos, como lentilhas, carne suína e espumantes. Longo projeta comportamento de compras para o Réveillon semelhante ao do Natal, com crescimento de 5% a 7%.