 Depois de a Fecomércio-RS fechar a compra do imóvel da Faculdade e do Colégio São Judas Tadeu, nova aquisição deve ser confirmada nos próximos dias, desta vez para operação de um organismo que atua com empreendedorismo.

 A Di Paolo abriu mais duas unidades, terminando 2024 com 26 casas. As mais recentes são as do ParkShopping Canoas e Campos do Jordão, em São Paulo. Para 2025, seis estão definidas, diz o presidente da rede, Paulo Geremia. Ele elas Brasília, Chapecó e Rio de Janeiro.

> A CDL Porto Alegre promove o evento Cenários 2025 amanhã, com governador Eduardo Leite, e os economistas-chefes da CDL-POA, Oscar Frank, e da Farsul, da Farsul, Antônio da Luz. Vai ser no Instituto Caldeira, na Capital.