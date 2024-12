Comitiva gaúcha está pronta para NRF 2025

Contagem regressiva no Rio Grande do Sul para a participação em um dos maiores eventos globais sobre inovação no varejo. A NRF Retail's Big Show, na primeira quinzena de janeiro em Nova York, terá a maior comitiva de empreendedores e entidades do setor na história da participação gaúcha. Serão mais de 50 integrantes. A coluna Minuto Varejo vai fazer a sexta cobertura direto do palco da NRF.

As conferências com executivos de grandes marcas globais e especialistas atraem dezenas de milhares de pessoas de diversos países para o Javits Center, em Manhattan. Em 2024, mais de 30 mil pessoas passaram pelo Javits Center. Este ano a feira vai de 12 a 14 de janeiro. O tema da nova edição é "Game changer", indicando novo patamar de inovação. A expectativa é que inteligência artificial seja a grande pauta, com aplicações e impactos no setor. Além do evento, a comitiva tem outro ponto alto: visitas a lojas na cidade para conhecer novidades e captar inspirações para incrementar as operações na volta. "Nova York é a meca do varejo", avisa o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, após encontro, esta semana, em Porto Alegre, com a comitiva.

Bohn lembrou de outro detalhe, tão importante como os dias da imersão. "A gente sempre espera que quem vai aproveite e aplique aqui e multiplique esse conhecimento para outros empresários", adianta Bohn. A comitiva deste ano tem integrantes da Federação de Comércio e Serviços, incluindo sistema Sesc Senac, Sebrae-RS (que faz a coordenação técnica do grupo), CDL Porto Alegre, Federação Varejistas do RS e Sindilojas Porto Alegre. O superintendente do Sebrae-RS, Ariel Berti, destacou a oportunidade que a participação na feira e nas visitas abre para maior desenvolvimento dos varejistas. "Também vamos ter muito conteúdo sendo multiplicado em redes sociais para quem está aqui e poderá acompanhar", citou Berti. No encontro, Fabiano Zortéa, coordenador de Varejo do Sebrae-RS e que faz a curadoria técnica da missão, expôs todo o roteiro da estadia em Nova York, explicou a dinâmica de visitas e da feira e reforçou a diversidade de informações e modelos que os empreendedores poderão conhecer. "A ideia é que eles se sintam confortáveis para ter a melhor experiência de conteúdo e identificar boas práticas e implementar depois da viagem", pontua Zortéa.

"Vamos lá para aprender ainda mais e trazer conhecimento para melhorar o varejo físico", projeta Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do RS. "O que era novidade lá atrás está se consolidando, como a inteligência artificial", comenta Irio Piva, presidente da CDL Porto Alegre. O presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva, adianta que a meta é buscar soluções para trazer para a Feira Brasileira do Varejo (FBV) que será em maio na Fiergs, na Capital. A FBV foi cancelada este ano devido à enchente. Entre os mais de 50 componentes da comitivas, estão muitos estreantes na NRF. Mariana Milani, dona da Devorata, de Garibaldi, espera ver muita inovação. "O grupo é incrível", resume Mariana. "Acompanhei um pouquinho de como foi a missão em 2024 e disse: 'é isso que eu quero, e estou indo1, valoriza Anelise Erna, também lojista.