Alegrow com eletroposto inédito abre em dezembro na Capital

Um dos polos de atração de negócios de varejo, a avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, ganha em dezembro a Esquina do Futuro, empreendimento da loja de conveniência Alegrow, com unidades de rua e em postos de combustíveis Farroupilha. As obras do complexo já começaram. A "Esquina", entre o 2.582 e 2.660 da Nilo, terá eletroposto, loja e espaço de convivência. O mix compõe o chamado terrário urbano. A prefeitura de Porto Alegre licitou espaços na cidade para empresas explorarem. Será o primeiro terrário com "árvore com painéis fotovoltaicos", valoriza a rede. Outras ações incluem plantio de plantas nativas, reaproveitamento de água da chuva, tratamento de resíduos (com coleta de pilhas, eletrônicos e borras de café), telhado verde e piso drenante. A bandeira tem unidades em mais espaços públicos e ocupará o antigo posto de combustíveis do Parque da Redenção. A Alegrow tem desde 2023 certificação do Green Building Council, que abrange ações para reduzir os impactos das mudanças climáticas.