Amazon inova para entregar melhor e mais rápido

A gigante norte-americana Amazon mobiliza estruturas físicas e equipes, que ganham reforço de inteligência artificial (IA) e robôs em centros de distribuição mais avançados do mundo, como o que a coluna conheceu, na semana passada, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, para acelerar o tempo de entrega e ajudar os consumidores a comprar. O tom comandou o evento Delivering the Future, que literalmente "entrega" cenários futuros da operação, para subsidiar jornalistas pelo mundo. A edição de 2024, nos dias 8 e 9, em Nashville e Mountain Juliet, onde fica o CD MQY1, uma das referências robótica na Amazon no mundo, desfilou as inovações que fazem valer a afirmação do CEO global da Amazon Stores, Doug Herrington: "entregar velocidade ao redor do mundo também". "Muitas pessoas questionaram se seríamos capazes de reduzir custos e melhorar a velocidade ao mesmo tempo. Com muito trabalho árduo, envolvendo muitas equipes, demonstramos que essas coisas não estão em conflito e que podemos fazer ambos. Precisamos ir até os clientes", garantiu o CEO.

O Delivering the Future listou ações, que vão de uso de robôs, processos mais ágeis e automatizados de empacotamento, incluindo retirada do plástico, à aplicação de IA na separação de entregas no transporte e escolha de produtos pelos clientes no aplicativo. "Temos aqui nossas armas robóticas, Proteus e Cardinal", elencou Herrington. Os robôs atuam para fazer a parte mais pesada e agilizar a preparação dos pacotes. A IA eleva a previsibilidade sobre itens que serão mais buscadas em campanhas como Prime Day e Mega Oferta. "É aqui que o futuro começa. Temos a mais avançada instalação de e-commerce do mundo. Ela é a maior manifestação física de uso de AI e tecnologias robóticas na história da Amazon", valoriza Udit Madan, vice-presidente de Operações Globais. O impacto para os clientes é sentido na maior rapidez de processamento de dados, para entregas no mesmo dia ou no seguinte. No Prime Day, a meta é entregar 10 milhões de itens em um dia.