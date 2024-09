34º Stok Center abre a safra de atacarejos em NH

De capital nacional do calçado à capital gaúcha dos atacarejos? O líder no formato no Estado, a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, abriu na última terça-feira a safra de novas lojas do modelo previstas até o fim de 2025 em Novo Hamburgo. Foi a 34ª unidade do Stok Center. Mais três unidades de outros grupos vão desembarca - Grupo Zaffari (Cestto) e catarinenses Pereira (Fort Atacadista) e Passarela (Via Atacadista). A rede Rissul, do grupo Unidasul, inaugura filial até dezembro. A Comercial não descarta ter uma segunda loja no futuro, condicionada à movimentação do mercado, diz a direção. Novo Hamburgo já tem as marcas Macromix (Unidasul), Atacadão (Carrefour) e Desco (Imec), entre os maiores players. "A cidade está se tornando um polo atacadista de supers", opina Leonardo Lessa, presidente da CDL local. "Isso reforça Novo Hamburgo como referência para abastecer a região", conecta Lessa. A prefeita Fátima Daudt diz que a tradição calçadista continua, e que a chegada em série do formato de autosserviço sucede o "boom de empreendimentos gigantes recente". "A cidade se transformou numa grande prestadora de serviços para municípios do entorno", diz Fátima.

O Stok fica em área onde circulam mais de 5 mil funcionários da SX e tem Trensurb em frente. Também terá pequeno complexo, com restaurantes e farmácia. O novo atacarejo tem 4,2 mil metros quadrados de área de venda. Foram abertas 160 vagas de emprego, e o aporte foi de R$ 50 milhões.

O próximo a abrir será o Fort, com obras em andamento em região oposta ao Stok Center. Para 2025, Via, no bairro Canudos, e Cestto, perto dos Atacadão. Até dezembro, a Comercial abre mais duas lojas, em Caxias do Sul e São Leopoldo. Em 2025, serão seis a sete filiais, segundo o presidente Sergio Zaffari. "As três primeiras são em Viamão, Lajeado e Canoas. Os competidores estão cada vez mais presentes nas cidades de maior importância e população. Vai apertar a concorrência", projeta.