BarraShoppingSul contará com sete novas marcas

O BarraShoppingSul, na Zona Sul de Porto Alegre, tem abertura de sete novas marcas. Na lista de estreias estão calçados, moda íntima, grife internacional, academia, colchões e milkshake. Além das operações que estão desembarcando, o Barra terá campanha com brindes marcando o mês do gaúcho. As novidades são Arezzo, Boss, Luiza Barcelos, Milky Moo, Plié, Home Sleep e Ultra Academia, informa o shopping. "Sete novas marcas entram em operação na primeira quinzena de setembro", avisa o complexo, à coluna. Duas abrem hoje. A Arezzo, maior grife de calçados e acessórios femininos da América Latina, e a empresa de colchões, as duas no nível Guaíba. Amanhã, mais três marcas ampliam o mix: a Boss, do grupo alemão Hugo Boss, no piso Jockey, onde antes operava a Gaston, que subiu ao nível Guaíba. É a terceira unidade gaúcha da marca internacional. A Milky Moo, de milkshakes e que vem se disseminando no mercado gaúcho, vai funcionar na praça de alimentação. A Luiza Barcelos, de sapatos e acessórios, completa a agenda do dia no piso Jockey. A Plié, de moda íntima, reforça as opções do complexo em moda íntima na semana seguinte também no nível Jockey. Já a Ultra, que tem 37 unidades pelo Brasil, marcou a largada da operação no mezanino portaria B, na primeira quinzena, mas sem data ainda. "Estamos empolgados com mais novidades e qualificação e diversificação do mix", comenta, na nota, a superintendente do shopping, Stelamaris Parenza Arenhardt. Além da safra de inaugurações, setembro terá a campanha Mês do Gaúcho. A partir de amanhã também, clientes que fizerem compras de R$ 750,00 vão ganhar um kit churrasco com tábua, garfo e faca da Tramontina.