Aeroporto Salgado Filho reabre quase 40% das operações comerciais

A pouco menos de dois meses de voltar a ter voos, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, já tem de volta quase 40% das operações comerciais do mix, entre lojas, alimentação e serviços diversos para passageiros. Antes de fechar, em 3 de maio, o aeroporto somava cerca de 80 atividades que atendem passageiros e público em geral.

A expectativa da concessionária do terminal, Fraport Brasil, é ter todas as operações que ficam no lado ar (áreas de embarque acessadas apenas por passageiros) e que faziam parte do cardápio antes da inundação disponíveis aos passageiros em 21 de outubro, data de retorno de pousos e decolagens na pista do Salgado Filho.

A maior oferta de atividades é na área de acesso geral (lado terra), entre os piso dois e três. O check-in hoje é nos balcões das aéreas que atuam com viagens internacionais. O embarque ocorre no Salgado Filho, mas os passageiros são transportados até a Base Aérea de Canoas (Baco), onde ocorre ocorrem partidas e chegadas de aeronaves.

A Fraport Brasil listou 37 unidades abertas, do engraxate, ao café e serviço de transporte. Abre nos próximos dias o quiosque da livraria Cameron. Os pontos de venda de produtos e alimentação estão mais concentrados no segundo e terceiro pisos, por onde circula quem vai viajar.

Nas lojas, estão Panvel, Lugano, Prawer, Boutique do Sul, Degustar, Hudson (área interna de embarque), Loft e Vidalle. Na parte de cafeteria e comidinhas, estão Casa Café, Royal Trudel, Cidade Porto Alegre, Bella Gula, Johnny Rockets e Snoopy Cafe (área interna de embarque).

Living Heineken na praça de alimentação, ao lado do McDonald's. Após o retorno mesmo parcial de voos, outras marcas devem preparar o desembarque no terminal da Capital gaúcha. Mania de Churrasco, rede de restaurantes presente em aeroportos e da gestão da South Rock (ex-Starbucks e Subway), está em obras. A Heineken também terá uma unidade do seu

A varejista Renner, que tem unidade no caminho entre o check-in doméstico (hoje fechado) e o portão de embarques e praça de alimentação, informa que deve reabri no final de outubro, "acompanhando a retomada dos voos no local", diz a marca, em nota à coluna.

Listão de operações já abertas no Aeroporto Salgado Filho

Alimentação:

Bella Gula

Casa Café

Cidade Porto Alegre

Johnny Rockets

Lugano

Prawer

Royal Trudel

Snoopy Café

Lojas:

Boutique do Sul

Cameron ( vai abrir )

) Degustar

Hudson

Loft

Vidalle

Panvel



Transporte:

Cootaero

EstaparLocaliza

Locasul

Movida

Uber

Unidas

Serviços: