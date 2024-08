Expoagas e a batalha dos energéticos

O segmento de energéticos trava uma batalha à parte na Expoagas 2024. É uma briga de Sanção e Golias, mas anima com muita cor e energia, literalmente, os frequentadores da feira, aliás, com corredores lotados, fazendo jus ao slogan de "Superação". Duas marcas têm novidades de sabor e engajamento. A Baly, de Santa Catarina, líder de mercado entre as grifes nacionais e segunda em volume, atrás apenas da Monster, da Coca-Cola, apresentou uma edição limitada, com 500 mil unidades à venda, com bandeira e estilo gaúcho no frasco e cujo lucro vai para construção de escolas. Já a Elev, da Fruki Bebidas, aposta na combinação estreante do sabor morango e melancia.