Shopping Total abre 11 novas operações; uma atendendo a pedido da vizinhança

Um dos shopping centers de Porto Alegre com mais pegada de vizinhança confirma 11 novas marcas no mix, entre unidades já abertas e outras que estão a caminho. Uma delas vem com um detalhe que reforça a relação com o entorno. A maior rede de utilidades domésticas (UD) do Rio Grande do Sul chegará a 60 unidades justamente com a nova filial no Shopping Total, que registrava pedidos de frequentadores para ter um varejo com o perfil. A novidade é a Casa Maria. “A chegada da loja é um incremento muito importante para o mix. É um desejo dos clientes”, comenta Silvia Rachewsky, gerente de marketing e comercial do complexo, situado no bairro Floresta, parte do Quarto Distrito. “A abertura da operação foi uma solicitação dos clientes da região. Estamos com ótimas perspectivas”, reforça o proprietário da Casa Maria, Wagner Amorim. A marca está em 28 cidades. A unidade do Total deve ser inaugurada em agosto. A rede de UD ampliou a operação em junho, ocupando a antiga Livraria do Globo, no Centro da Capital. Amorim diz que já tem outra a caminho. O Total tem cerca de 350 lojas. Entre as marcas que já estão operando, estão Tevah, Divina cestas, It Case, Santino Gelato, Alecrim Presentes e Maria Farinha. “Em breve”, projeta o Total, estreiam Ufa! Carro limpo (serviços para veículos), Io Marques, Lavateria Fast, Insantus Burger & Beer, QÓculos, BalBueno Tapetes e @bag.com. Silvia informa que as estreias representam o dobro do registrado no mesmo período de 2023. O fluxo cresceu 7% até agora no ano.