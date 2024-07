Stok Center abre em Torres sua 33ª loja

Lá vem mais uma unidade do atacarejo da Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo. O 33º Stok Center está quase pronto em Torres. Será a terceira loja no Litoral Norte, que abrirá em 20 de agosto, informa a Comercial. Será a terceira filial a ser inaugurada este ano, seguindo unidades em São Borja e Venâncio Aires. Já tem mais duas a caminho: em Novo Hamburgo e em Viamão. O Stok Torres fica na avenida Castelo Branco, no bairro São Jorge. São 13,7 mil metros quadrados de área total e 363 vagas de estacionamento. A loja deve figurar entre as maiores da rede. Sérgio Zaffari, presidente do grupo, segundo do setor, atrás dos primos do Grupo Zaffari, disse à coluna que a meta é chegar a 60 atacarejos até 2027. Este ano serão seis a sete novos pontos.