Consultas ao SCPC crescem quase 20% em junho

As consultas sobre condição de crédito dos consumidores começam a dar um alento ao setor no Rio Grande do Sul, após fechamentos e ressaca das cheias. Dados da CDL Porto Alegre, com base no SCPC, da Equifax|BoaVista, a busca de informações teve alta de 18,7% em boa parte de junho (1º a 27) frente ao mesmo período de 2023. "O incremento chama a atenção diante do cenário de crise econômica no Rio Grande do Sul, decorrente das enchentes ocorridas nos meses de abril e maio", assinala a entidade.

A Assessoria Econômica da CDL-POA aponta três motivos para o comportamento na ponta, quando o cliente define produto e opta por comprar a prazo. O primeiro aspecto é "incerteza" que está no visor do consumidor e outros atores econômicos, como o lojista. A enchente histórica é comparada a efeitos de outros abalos mais fortes na economia que "dificultam a previsibilidade a respeito do futuro". "É absolutamente natural que a concessão de empréstimos e financiamentos para pessoas físicas seja mais cautelosa", conclui a assessoria na nota.

O segundo fator, que tem aparecido em muitas pesquisas, é a reposição de mobiliário e outros artigos perdidos nas inundações. Segmentos como móveis, eletrodomésticos, materiais de construção e veículos (cobertura de seguro permite troca de carro) são os mais diretamente beneficiados.