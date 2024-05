Shopping Total já recebeu mais de 300 toneladas em "CD" de doações

A Associação Amigos de Brumadinho, cidade mineira que protagonizou um dos maiores desastres ambientais do Brasil, após o rompimento da barragem de rejeitos de uma mina da Vale que matou 270 pessoas em 2019, enviou 40 toneladas de doações às vítimas das cheias no Rio Grande do Sul. O Shopping Total recebeu.

O fluxo não para no "centro de distribuição (CD)" do complexo em Porto Alegre, por onde já passaram mais de 300 toneladas de doações em pouco mais de 15 dias.

"Eles viajaram 2 mil quilômetros direto", conta a gerente de marketing do Total, Sílvia Rachewsky, que recebeu motoristas da carreta lotada de materiais.

"Até agora foram 10 carretas variando de 18 a 30 toneladas, mais de 15 caminhões e várias camionetes e carros com materiais. É difícil estimar tudo que tem chegado", admite Sílvia, que projeta uma nova fase da mobilização:

"Já tem gente perguntando se vamos receber material de construção, mobiliário. Este trabalho vai longe", resume Sílvia. Com isso, o Total já verifica outro local para a operação. Hoje uma posição que tinha varejo funciona como "CD" de doações, ao lado da unidade da Lojas Pompéia.

Outro número importante: mais de 500 voluntários já se somaram ao esforço para fazer as doações chegarem a quem precisa. "Lidamos com EPTC, com Exército, recebemos doação 24 horas", conta ela. "Chegam cestas básicas, roupas femininas e masculinas, edredons, colchões e muita, muita água", contabiliza a gerente do shopping.

O envolvimento intenso do Total é explicado pela trajetória do empreendimento, com mais de 30 anos. Sílvia resume: "O shopping é da comunidade, sempre foi. As pessoas que estão na gestão também têm este DNA e vamos sempre dar muito apoio", garante ela: "O Total tem corpo e alma".