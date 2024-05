Trio de comerciários leva bom humor, chocolate quente e mocotó para voluntários

Sem as lojas para trabalhar porque estão sob a água, três comerciários de Porto Alegre estão com jornadas até mais puxadas. Márcio Moreira, Dinéia Fadini e Aline Nascimento funcionam de manhã até a noite no apoio a voluntários que estão fazendo salvamentos e monitorando áreas com cheias na Zona Norte. Bom humor é o cartão de visita. Eles servem café, chocolate quente, bolo, sanduíches, cachorro-quente e até mocotó. "A gente criou uma força-tarefa no condomínio para ajudar: uns fazem os lanches e outros trazem, como nós", conta Dinéia. "Vamos fazer isso até essa situação acabar", avisa Moreira. "A gente chora de noite e estamos aqui de dia", descreve Aline. O trio aproveita para fazer um chamado: "O caminho é se unir para mudar as coisas. Quem está em casa ou passeando em shopping tem de vir ajudar".