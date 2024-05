No Ponto: entrega de mercadorias, Fashion Outlet, BarraShoppingSul e Usaflex

Entregas de mercadorias são um dos gargalos enfrentando por varejistas, com lojas inundadas ou não, que apostam no e-commerce como meio de venda. Os Correios informam que 84% das agências estão abertas no Estado e cerca de "30% da carga estão sendo entregues". A estatal diz que adapta itinerários do transporte e ajusta prazos diante das restrições impostas pelas cheias.

@comercialmartini, pelo Instagram. Também está à venda o e-book "Receitas para recomeçar", por R$ 25,00, com receitas de Lucas Corazza, Priscila Cantinho, Romero, Nanni Magalhães, Janaina Suconic, Leo Vilela, Luiz Toledo, Belalu e Tathi Fabulosa. A receita da venda ajudará confeiteiras atingidas pelas inundações. A compra é pelo Pix Confeiteiros de todo Brasil fazem hoje lives a partir das 15h e de hora em hora. Vai ser nopelo Instagram. Também está à venda o e-book "Receitas para recomeçar", por R$ 25,00, com receitas de Lucas Corazza, Priscila Cantinho, Romero, Nanni Magalhães, Janaina Suconic, Leo Vilela, Luiz Toledo, Belalu e Tathi Fabulosa. A receita da venda ajudará confeiteiras atingidas pelas inundações. A compra é pelo Pix [email protected]

O grupo Pereira, dono do atacarejo Fort, vai pagar em dobro cada doação dos clientes feita em maio para a campanha Troco Solidário. São mais de 100 lojas em seis estados e no Distrito Federal. O dinheiro vai ajudar as vítimas das enchentes, diz o grupo.

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo montou um abrigo temporário para receber cães e gatos desabrigados.

O BarraShoppingSul, na Capital, mudou o horário de funcionamento, que ainda não voltou ao normal: abre das 10h às 20h. Carrefour e Sam's Club atendem das 8h às 21h.

A calçadista Usaflex, com mais de 300 pontos físicos, abriu franquia no bairro Pinheiros em São Paulo. A fábrica da marca, em Igrejinha, não foi afetada pelas cheias, mas está parada devido a férias coletivas pelos impactos às famílias. Pesou muito o fato de que mais de 60% do quadro de 1,4 mil funcionários é formado por mulheres.

A Youbom, bandeira de moda jovem da Lojas Renner, ganhou sua primeira flagship (loja conceito). A unidade já está operando no Shopping Barigüi, em Curitiba (PR). O aporte foi de R$ 5 milhões.

O Grupo Zaffari disponibilizou materiais de manutenção para viabilizar a retomada de casas de bombas de Porto Alegre.