Vendas do varejo gaúcho crescem 2,1% em março; Brasil fica estável

O varejo do Rio Grande do Sul teve alta de 2,1% no volume de vendas em março frente a fevereiro segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Brasil teve estabilidade na mesma comparação, sem nenhum crescimento.

A pesquisa ainda não captou impactos da tragédia climática, com intensificação de danos e paralisação de boa parte de operações comerciais em fim de abril e começo de maio.

Foi o terceiro mês consecutivo de alta no comércio restrito gaúcho, que reúne combustíveis, supermercados, farmácias, livrarias, vestuário, eletrodomésticos e móveis. Em fevereiro, avanço foi de 0,7%, e em janeiro de 4,8%.

O IBGE diz que o comércio atingiu o ponto mais alto da série histórica, iniciada em janeiro de 2000, superando em 0,3% o nível recorde anterior, em maio de 2022, e em 15,2% o patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020.

No Brasil, o acumulado do ano tem expansão de 5,9%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 2,5%. Já no confronto contra o mesmo mês de 2023, o crescimento do varejo foi de 5,7%.

Em relação a março de 2023, o varejo gaúcho teve crescimento de 8,7%, após alta de 8% em fevereiro no mesmo tipo de comparação. No ano, o acumulado é de alta de 7,1%, e em 12 meses, de 2,6%.

O varejo ampliado, com materiais de construção, veículos e atacarejos, teve queda no confronto mensal, de 0,9%. Na comparação com março de 2023, os segmentos cresceram 3,7%. No ano, a elevação é de 5,3% e em 12 meses de 1,3%.

O desempenho setorial, com dados da comparação com o ano passado, mostra altas de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (17,8%), hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (17,7%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (10,6%), tecidos, vestuário e calçados (6,4%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (3,0%).

Já livros, jornais, revistas e papelaria tiveram queda de 9,1% nas vendas, seguida de combustíveis e lubrificantes, de 6,9%, e móveis e eletrodomésticos, de 4,4%.



No comércio varejista ampliado, veículos e motos tiveram alta de 2,7%. Já material de construção e atacarejos mostraram queda de 10%) e 8,8%, respectivamente.