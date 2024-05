Meteorologia emite alerta de volta de chuvas e ventos fortes ao RS

A meteorologia emitiu alerta da volta das chuvas com ventos fortes ao Rio Grande do Sul. A virada do tempo também é influenciada pela entrada de uma frente fria prevista para esta quinta-feira (9). O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a instabilidade vai até o fim da noite desta quarta-feira.

A volta da chuva preocupa em meio à inundação histórica que atinge o Estado.

O Inmet descreve que serão chuvas intensas de moderadas a forte, com volume de até 50 milímetros por dia e trovoadas e rajadas de vento de até 60 Km/h em áreas isoladas do Norte, Nordeste e parte do Centro do Rio Grande do Sul.

A instabilidade também chega ao Meio Oeste e Sul de Santa Catarina e parte do Sudoeste do Paraná, diz o Inmet.

Além do alerta de chuvas, outro aviso com destaque do órgão é de vendaval com rajadas de vento de até 100 km/h no Norte, Nordeste e parte do Centro do Rio Grande do Sul, além do Oeste, Meio Oeste e Sul de Santa Catarina e parte do Sudoeste do Paraná.