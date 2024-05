Comércio de Porto Alegre em áreas de cheias deve ficar fechado até sexta

Mesmo com o recuo pequeno do nível do Guaíba , a possibilidade de lojas e estabelecimentos de alimentação voltarem a abrir nas áreas atingidas é descartada. A inundação se estende entre bairros Menino Deus, Cidade Baixa, Centro Histórico até a Zona Norte.

Em nota conjunta, entidades do comércio, alimentação e hotéis e de trabalhadores sugerem que comerciantes mantenham os negócios fechados até sexta-feira (10).

SindilojasPOA, CDL Porto Alegre, Associação Comercial, de Porto Alegre (ACPA), Sindicato de Alimentação e Hospedagem (Sindha) e Sindicato dos Comerciários (Sindec-POA) assinam a nota sobre a maior crise climática que atinge o Estado.

"As Entidades compreendem as perdas enfrentadas pelo comércio, mas a segurança de todos é prioridade até que o nível do Guaíba volte a baixar e as ruas estejam seguras", reforça a nota conjunta.

Diante da condição de fechamento, SindilojasPOA e Sindec-POA assinaram convenção coletiva prevendo horas extras e antecipação de férias para compensar a paralisação.