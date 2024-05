Zaffari admite problemas de reposição e falta de itens em meio a inundações

Prateleiras vazias e filas. As cenas vêm sendo flagradas em lojas do maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul desde o agravamento da atual crise climática histórica do Estado. Um dos itens que rapidamente se esgota em unidades da Companha Zaffari é água mineral.

Em nota, a rede, que pertence ao Grupo Zaffari, diz que os problemas de reposição atingem algumas filiais.

"Algumas lojas estão enfrentando interrupção de reposição de itens em decorrência de obstrução logística ou por alta demanda de consumo", explica o Zaffari, na nota.

A coluna Minuto Varejo recebeu imagens de gôndolas completamente vazias onde normalmente teriam diferentes tamanhos de garrafa de água mineral. Um dos casos é a da filial na avenida Otto Niemeyer, na Zona Sul da Capital.

centro de distribuição (CD) do grupo, com quase 40 lojas de autosserviço situadas entre o Estado e São Paulo, fica em Porto Alegre e justamente ao lado da área do Aeroporto Internacional Salgado Filho, fechado devido ao alagamento de áreas de pista e outras porções do sítio aeroportuário.

O Zaffari não citou itens que enfrenta mais dificuldade de abastecimento. A companhia indicou ainda que "a grande maioria dos produtos em falta possui itens semelhantes substitutivos dentro das próprias lojas".

A coluna apurou com outras redes supermercadistas e com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) que água já está em falta em muitas lojas em Porto Alegre e outras cidades que sofrem mais com as enchentes. Além disso, carnes resfriadas e hortigranjeiros também escasseiam em muitos locais.