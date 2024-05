Com frigoríficos parados pela chuva, JBS antecipa 13º de 15 mil funcionários

Com duas plantas fechadas devido às cheias no Vale do Taquari e outros impactos em cidades onde opera, a gigante do setor de alimentos, a JBS, decidiu antecipar o pagamento do 13º salário para mais de 15 mil funcionários no Rio Grande do Sul.

Em nota, a companhia, que processa proteína animal no Estado, diz que depositará os valores nesta semana. "O objetivo é apoiar os colaboradores nesse momento em que as chuvas causam enormes transtornos a toda a população do Estado", explica a JBS, em comunicado.

tragédia climática, com quase 60 mortes. O Rio Grande do Sul vive uma, com dezenas de milhares de desabrigados - número que só aumenta dia a dia -, e até este sábado (4)

A empresa atua em 20 municípios gaúchos com as "operações da Seara, JBS Couros, Friboi e Novos Negócios". As unidades de Roca Sales e Bom Retiro estão paralisadas.



A companhia também disse que foca na segurança das pessoas e acesso a alimentos e água à população. Já foram doados 2,6 mil cestas básicas, 40 mil kits de higiene e limpeza e 40 toneladas de alimentos.