Água invade Mercado Público de Porto Alegre

O Mercado Público de Porto Alegre foi invadido pela água no começo da tarde desta sexta-feira (3). O complexo fechou na metade da manhã devido à rápida elevação do nível do Lago Guaíba e após orientações da Defesa Civil sobre evacuação das áreas centrais devido aos riscos de inundação.

Por volta das 13h30min, os corredores na parte inferior do complexo, situado próximo ao Cais Mauá, estavam tomadas pela água. Os mercadeiros ainda não conseguiram calcular prejuízos, seja com a paralisação de dois dias de vendas - a previsão é que o complexo seja mantido fechado neste sábado (5) - ou com eventuais danos da inundação.