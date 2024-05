Havan adia abertura de nova loja e relata riscos em filiais em cheias no RS

A cena da loja da rede catarinense Havan sob as águas do rio Taquari, em Lajeado, é um dos retratos mais dramáticos da situação causada pelas enchentes. O prédio fica em área ao lado do curso do rio, às margens da BR-386. O risco de danos mais graves ao prédio e à réplica da Estátua da Liberdade é admitido por autoridades.

"A loja amanheceu inundada", disse, em nota, a varejista. Além da unidade de Lajeado que está em situação de risco, a Havan apontou que tem filiais em Santa Maria, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Canela, cidades que também en e Lajeado. A rede lembra ainda que é sócia de um complexo de hidrelétricas. Três usinas ficam no rio Toropi e uma no Guassupi, que sofrem com inundações.

A abertura da nova loja da marca marcada para sábado (4) em Santa Rosa foi adiada para dia 11 de maio, segundo a rede. A unidade será a 16ª da marca e gerou 100 empregos. A rede está há quase dois anos e meio sem estrear novas operações no Estado.

Em vídeo, Luciano Hang, presidente da varejista, disse que o "momento é de ajudar os cidadãos e cidades impactadas". O empresário informa que vai vai às área afetadas e que disponibilizou dois helicópteros da empresa à Defesa Civil para ajudar no socorro e demais ações em meio a problemas com as chuvas.