Marca soma 14 unidades e tem quatro para implantação

A Alegrow tem 14 unidades, sete em postos Farroupilha e sete em rua - seis em Porto Alegre e uma em São Paulo. Na Capital, estão na Travessa Mário Cinco Paus, no Viaduto José Loureiro da Silva, na orla 1 do Guaíba e no Cais Embarcadero, no Centro Histórico, no terrário do Bom Fim e Instituto Caldeira, no Quarto Distrito. Em São Paulo, a loja fica na Barra Funda e tem junto uma Escola de Comércio, como projeto social e que forma moradores de rua. Quatro novas operações já estão alinhadas - na Redenção e avenida Nilo Peçanha, e em São Paulo, na avenida Faria Lima e em um parque. Mais duas filiais estão sendo formatadas para este ano na Capital e em São Paulo.