Retail media é nova plataforma de comunicação e mídia com o cliente, diz especialista

Retail Media. O varejo que já ouviu falar sabe que essa nova frente pode gerar receita, mas tudo dependerá de como a empresa vai sincronizar as ações em todos os canais. Grandes marcas de varejo, de e-commerce a farmácias, vêm tendo receitas extras. A descontinuidade de cookies de terceiros por gigantões como Google e Facebook vai abrir a porteira. A coluna falou com Ricardo Vieira, presidente do Clube do Varejo e criador do Retail Media Show, sobre o que é preciso saber para explorar esta nova frente de ação comercial para turbinar o negócio:

Minuto Varejo - Por que o retail media entrou na mira do setor?

Ricardo Vieira - Teve um efeito manada no pós-NRF Retail Big Show deste ano, em Nova York, mas retail media não é assunto novo. Todo mundo fala que é uma terceira onda da publicidade digital, que já é um erro conceitual. Com o fim da era dos cookies de terceiros, a Google Ads está perdendo muito receita no Brasil, na América e na Europa porque a gigante deixa de ter a rastreabilidade do cliente no digital. O varejo percebeu que pode trazer este consumidor para o seu CRM, seu e-commerce e sua loja física, usando plataforma de link patrocinado para que não precise gastar mais dinheiro com o Google. Isso não é só publicidade, pois investe no site e na exposição em chão de loja e ação de mídia para venda.

MV - Mas como fazer isso?

Vieira - O desafio hoje é apontar o caminho para que o varejista entenda essa incrementalidade de receita. A operação varejista nacional tem margem de 6% a 7%. Quando o varejista olha para o retail media com uma margem mínima de 45%, ele meio que não acredita e até nem se encoraja. Primeiro ponto, é mudar este patamar de margem. Uma segunda questão é que nem toda a jornada do cliente quando ele não compra não é convertida. O retail media quer quebrar o paradigma de que, mesmo que o cliente abandone o carrinho de compras, ou seja, não tenha conversão de venda no digital, a jornada dele ainda pode ser monetizada pelo impacto de anúncios.

MV - Como conseguir ter êxito usando estes recursos?

Vieira - O retail media é a nova plataforma de comunicação e mídia do varejo ao cliente e nem tudo é conversão. Pode reforçar marca, elaborar dados e atuar em todas as fases do funil da jornada de compra. Grandes varejistas estão faturando muito. O que está em jogo é uma visão de que nem tudo é venda ou verba comercial. O caminho é fazer campanhas de forma sincronizada, o que hoje o varejo brasileiro ainda não faz.