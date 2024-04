Arte e moda com peças exclusivas à venda estão em coleção em Porto Alegre

Coleções que reúnem duas artistas e um designer e que apostam na união da arte e moda para consumidores que querem mais que vestir uma simples roupa. Peças quase exclusivas, algumas exclusivas, marcam a nova parceria das artistas plásticas Vera Rotta e Luci Dalmaso com Regis Duarte e que podem ser conferidas até 30 de abril na Galeria Mascate, no Barraco Cultural, situado na rua Laurindo, 332, no bairro Santana, em Porto Alegre.

Vera, que faz o segundo trabalho com Duarte, levou a série com flamingos para as estampas de camisetas. "É um meio fantástico de divulgar a arte. É vestir a arte", conceitua a artista, que é também jornalista. "O Régis me provocou, pois sabia do meu trabalho com pássaros minimalistas. Acho que eu estava gestando a ideia. A aplicação ficou linda", provoca ela.

Vera e Duarte fizeram um primeiro trabalho em 2018. "Trabalho há 20 anos com esta área, fazendo paralelo da arte e do design. Trato a roupa como uma peça de arte", define o designer. "São peças básicas. O que faz a diferença é o que vem em cima", descreve ele. Além de camisetas, tem vestidos e outras peças que podem ser compradas no local, agendando pelo (51) 992346627, ou em canal digital (regisduarte.com.br). "Temos uma clientela bem fiel que gosta das criações", comenta Duarte.