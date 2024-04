No Ponto: FBV Talks, Indicador de Inadimplência CDL-POA, Fruki e Fort

> A Fruki Bebidas amplia a ação em segmentos mais jovens, marcando presença no STU National, circuito brasileiro de skate, que terá etapa em Porto Alegre, desta sexta-feira (12) a domingo (14) na Orla do Gasômetro, e premiando skatistas amadores que fizerem manobras na área durante o evento com um vídeo profissional.

> FBV Talks, esquenta da Feira Brasileira do Varejo (FBV), terá a última edição na terça-feira (16) em Passo Fundo, no auditório do Sindilojas local. A sessão é gratuita e terá Gabriella Bordasch, diretora do Daterra Studio, e Otelmo Drebes Jr, sócio das Lojas Lebes. O painel aborda Tendências do consumo e varejo para 2024. O evento começa às 19h, na rua Bento Gonçalves, 190, 9º andar. Inscrição pelo sympla.com.br. Informações pelo (51) 98336-0066.

> O indicador de inadimplência da CDL Porto Alegre para pessoa jurídica teve alta em março, ficando em 14,72%, ante 14,45% fevereiro, no Rio Grande do Sul, e em 15,7%, ante 15,52% do mês anterior, em Porto Alegre. É um novo recorde da série. A estimativa é de 206 mil empresas negativadas no Estado.

> O Fort Atacadista, do Grupo Pereira, tem Feirão de Empregos em Novo Hamburgo, onde abrirá um atacarejo. A seleção será nos dias 15 e 16 na sede da prefeitura. Serão 250 vagas. Os candidatos devem levar currículo impresso e documento com foto.